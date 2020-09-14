بث مباشر | شاهد الاهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة الاهلي السعودي والشرطة العراقي في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الاهلي والشرطة” على قناة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع اليوتيوب.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خليفة الدولي في قطر.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

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كمان اعلن الاتحاد الآسيوي انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.

ويلعب نادي الوحدة الإماراتي لحساب المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي السعودي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

وتم إلغاء نتائج الوحدة مع جميع فرق المجموعة ليصبح وضع المجموعة كالتالي:

يحتل الاهلي السعودي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي في المركز الشرطة العراقي بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد يقبع استقلال طهران الإيراني في المركز الثالث والاخير.

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