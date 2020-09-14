سوق الانتقالات | هل يخطف ريال مدريد لاوتارو مارتينيز من برشلونة؟

أوشك ريال مدريد على خطف هدف برشلونة من فترة طويلة في سوق الانتقالات، مهاجم الإنتر “لاوتارو مارتينيز” والتعاقد معه في مفاجئة مدوية.

ووفقاً لموقع “سبورت ميدياست” الايطالي، فإن نادي الإنتر فضل التوجه إلى خيار ريال مدريد بشأن بيع مهاجمه الشاب لاوتارو مارتينيز بدلاً من بيعه للغريم برشلونة.

وأضاف التقرير أن الإنتر فضل إستمرار المفاوضات مع ريال مدريد بسرية تامة من أجل إتمام صفقة لاعب برشلونة “أرتورو فيدال” وعدم إيقافها من طرف إدارة جوسيب بارتوميو.

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وكان الإنتر يرغب في إستمرار ثاني هدافي الفريق في الموسم الماضي لعام آخر على الأقل ولكن صعوبة بيع المدافع “ميلان سكرينيار” ووسط الميدان “مارسيلو بروزوفيتش” جعله يضحي بالمهاجم الأرجنتيني.

وستكلف الصفقة نادي ريال مدريد مبلغ 100 مليون يورو ستعود 40 مليون منها للنادي الاسباني في صفقة “أشرف حكيمي” في حين أن المبلغ المتبقي سيجعل إدارة إنتر تتجه للتوقيع مع الفرنسي “نجولو كانتى” من تشيلسي.

وكان لاوتارو مارتينيز على إتفاق كامل مع برشلونة رغبة منه في اللعب مع النجم ليونيل ميسي في ملعب الكامب نو، إلا أن الراتب السنوي الذي تقدم به فلورنتينو بيريز (8 ملايين يورو) سيجعله يغير الوجهة إلى العاصمة مدريد.

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