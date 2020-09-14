الميركاتو الصيفي | وست هام يوضح موقف ديكلان رايس، ويراقب ظهير تشيلسي

كشفت صحيفة ذا أثليتيك عن رغبة نادي وست هام يونايتد في الاحتفاظ بلاعبهم الشاب ديكلان رايس، ليغلق الباب امام رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأتي رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع ديكلان رايس بعدما أبدى المدرب فرانك لامبارد إعجابه باللاعب الشاب، نظرًا للخيارات المتعددة التي يقدمها حيث يشغل مركز خط الوسط وأحيانا خط الدفاع.

وأوضحت الصحيفة أن وست هام مصرين على أن رايس ليس للبيع، لكنهم مازالوا مهتمين بضم الظهير الأيسر لفريق تشيلسي، البرازيلي إيمرسون بالميري، خلال الميركاتو المقبل.

وأصبحت فرص إيمرسون بالميري في المشاركة ضعيفة خاصة بعد تعاقد تشيلسي مع لاعب ليستر السابق بن تشيلويل الممبز هجوميا، بالإضافة لتواجد ماركوس ألونسو.

وسقط فريق نادي وست هام يونايتد في فخ الهزيمة أمان نيوكاسل يونايتد بهدفين دون، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب لندن الأولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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