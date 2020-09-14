أخبار آرسنال | مارتينيز إلى أستون فيلا، وتوريرا يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

أكدت صحيفة تيليجراف الإنجليزية، أن حارس فريق آرسنال، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز سيكمل صفقة انتقاله لصفوف أستون فيلا اليوم الإثنين، بعقد يمتد لأربع سنوات، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن مارتينيز وافق على الانضمام لصفوف أستون فيلا لمدة أربع سنوات، في صفقة قد تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 4 مليون إضافات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارتينيز لن يكون الراحل الأخير عن صفوف آرسنال، بعدما اقترب لاعب خط الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا من المغادرة، مع احتمالات قوية تربطه بالعودة للدوري الإيطالي.

وأضافت أن رحيل توريرا قد يساهم في دعم خزينة آرسنال، والأموال التي سيتلقاها النادي الإنجليزي، ستمنحه الفرصة لضم لاعب وسط جديد، في سوق الانتقالات الصيفي، كذلك قد يرحل المدافع اليوناني سوكراتيس.

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