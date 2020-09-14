مكتشف زاها: كنت على وشك ضم فيرنر إلى توتنهام، وهافيرتز لاعب استثنائي

أشاد عضو فريق الكشافة بنادي توتنهام سابقا، ديفيد ويب، بصفقات نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، وتحديدا الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.

وقال ويب مكتشف نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها، والذي كان أحد الأعضاء في فريق الكشافة بتوتنهام، في تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو”: “كنت متابعا لتيمو فيرنر، منذ فترته مع شتوتجارت، وحاولت ضمه لصفوف توتنهام لكن لم تكتمل الصفقة”.

وأضاف: “بالتأكيد هو جاهز الآن للخطوة المقبلة مع تشيلسي. لاعب يستطيع التأقلم بشكل سريع”.

وتحدث ديفيد عن صانع الألعاب الألماني كاي هافيرتز، قائلا: “يستطيع أن يكون لاعب من طراز عالي، حلال عام أو عامين فقط، يمتلك جميع المقومات ويلعب في عدة مراكز بخط الوسط”.

وتابع: “يمتلك إمكانيات مميزة في عمر صغير، هو لاعب استثنائي، يؤثر في مجريات أحداث أي مباراة”.

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