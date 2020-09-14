أشاد عضو فريق الكشافة بنادي توتنهام سابقا، ديفيد ويب، بصفقات نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، وتحديدا الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.
وقال ويب مكتشف نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها، والذي كان أحد الأعضاء في فريق الكشافة بتوتنهام، في تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو”: “كنت متابعا لتيمو فيرنر، منذ فترته مع شتوتجارت، وحاولت ضمه لصفوف توتنهام لكن لم تكتمل الصفقة”.
وأضاف: “بالتأكيد هو جاهز الآن للخطوة المقبلة مع تشيلسي. لاعب يستطيع التأقلم بشكل سريع”.
وتحدث ديفيد عن صانع الألعاب الألماني كاي هافيرتز، قائلا: “يستطيع أن يكون لاعب من طراز عالي، حلال عام أو عامين فقط، يمتلك جميع المقومات ويلعب في عدة مراكز بخط الوسط”.
وتابع: “يمتلك إمكانيات مميزة في عمر صغير، هو لاعب استثنائي، يؤثر في مجريات أحداث أي مباراة”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر مكتشف زاها: كنت على وشك ضم فيرنر إلى توتنهام، وهافيرتز لاعب استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.