الميركاتو الصيفي | آرسنال يتجه لضم حارس ديجون لخلافة مارتينيز

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن اهتمام فريق آرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع حارس مرمى فريق ديجون والمنتخب الآيسلندي رونار أليكس رونارسون، وذلك ليحل بديًلا للحارس إيميليانو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال يأمل في ضم حارس جديد، بعدما أصبح الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على بعد خطوة من الانضمام لصفوف أستون فيلا، الذي استحوذ على الصفقة مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، رغم اهتمام برايتون بضم الحارس الأرجنتيني.

وغاب الحارس الأرجنتيني عن المواجهة الافتتاحية للموسن ضد فولهام، رغم تألقه في نهاية الموسم الماضي حيث ساهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

وأوضحت الصحيفة أن حارس فريق برينتفورد، الإسباني ديفيد رايا، هو الهدف الأول لنادي آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية، لكن إدارة الفريق الذي يلعب في الشامبيونشيب تصر على أنه ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونار دخل حسابات آرسنال خلال الأيام الماضية، وأصبح المرشح الثاني خلف رايا، حيث لن يتجاوز سعره 2 مليون جنيه إسترليني، كما حظي بإعجاب مدرب حراس المرمى إيناكي كانا، وكان اللاعب ضمن قائمة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

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