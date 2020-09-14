رياضة | أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تواجد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مستفيد بشكل كبير من وجوده على رأس الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات".
وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".
وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربين آخرين مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقاب مع النادي الأهلي".
وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".