اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة فريقه ضد حرس الحدود يوم 12 أكتوبر المقبل في بدعوى تعارضها مع لقاء الأبيض ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

 

وبرر الزمالك رفضه لعب مباراة حرس الحدود أنه سيلعب ضد الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

 

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك سوف ينتظم في معسكر مغلق بالمغرب، قبل موعد مواجهة الرجاء بـ5 أيام، ولا مجال لمواجهة حرس الحدود يوم الثاني عشر من أكتوبر.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا