رياضة | عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة فريقه ضد حرس الحدود يوم 12 أكتوبر المقبل في الدوري المصري بدعوى تعارضها مع لقاء الأبيض ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وبرر الزمالك رفضه لعب مباراة حرس الحدود أنه سيلعب ضد الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار مرتضى إلى أن الزمالك سوف ينتظم في معسكر مغلق بالمغرب، قبل موعد مواجهة الرجاء بـ5 أيام، ولا مجال لمواجهة حرس الحدود يوم الثاني عشر من أكتوبر.