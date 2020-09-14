رياضة | نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الصراعات الموجودة حاليا في الكرة المصرية ليس لها أي قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الصراعات التي نراها حاليا ليست موجودة في أوروبا".
وأضاف:" هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة في الرياضة مطلقا".