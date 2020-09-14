شكرا لقرائتكم النصر في مهمة صعبة أمام سابهان الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض النصر السعودي اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سباهان الإيراني، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين يبحث مواطنه التعاون عن مواصلة تميزه حينما يواجه بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا والذي يستأنف بنظام التجمع بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع النصر لتحقيق فوزٍ يقربه كثيراً من التأهل حينما يواجه نظيره سباهان الإيراني، إذ يدخل المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها ادارة النادي لتدعيم الفريق حيث انضم للفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز والمدافع علي لاجامي واللاعب عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا استبعاد الكوري الجنوبي كيم جين سو الوافد الجديد من القائمة الآسيوية وإبقاء الحارس الأسترالي براند جونز بالإضافة إلى زميليه البرازيلي مايكون والمهاجم عبدالرزاق حمدالله، في حين سيشارك الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليكون بديلاً للمغربي نور الدين مرابط المصاب.

وقدّم النصر أداءً جيداً في المرحلتين الماضيتين عقب تعادله أمام ضيفه السد القطري 2-2 وفوزه على مضيفه العين الإماراتي 2-1 ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام السد المتصدر.

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وفي المقابل يسعى سباهان الإيراني إلى استعادة توازنه عقب خسارته 3-صفر أمام السد القطري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على العين الإماراتي 4-صفر.



التعاون وبيرسبوليس



ويسعى التعاون لوضع قدمه في الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه حينما يواجه بيرسبوليس الإيراني.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين بعدما جمع 6 نقاط بتحقيقه الفوز على فريقي الشارقة الإماراتي والدحيل القطري ليتصدر المجموعة.

ويتطلع التعاون لتقديم أداء مغاير عن ما قدمه في مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئناف المسابقة في الشهر الماضي، إذ كان قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد أدائه المخيب الذي قدمه بعد استئناف الدوري مطلع أغسطس الماضي حيث خسر 6 مباريات متتالية إلا أن فوزه في مواجهته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي أمام الفيحاء بهدف مهاجمه محمد السهلاوي ثبتت أقدامه في المسابقة.

وفي المقابل يبحث بيرسبوليس الإيراني عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل عقب مستوياته السيئة التي قدمها في المرحلتين الماضيتين بخسارته أمام الدحيل وتعادله أمام الشارقة ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.