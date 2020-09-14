هل يحق لـ صالح جمعة فسخ عقده مع الأهلى بسبب عدم المشاركة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات مصير صالح جمعة لاعب الأهلى مع ناديه غامضا، فى ظل الأزمات المتتالية للاعب داخل وخارج الملعب، فضلا عن علاقته بالمدير الفنى للفريق رينيه فايلر الذى اشترط التزام اللاعب وتقليل وزنه للعودة للمشاركة فى المباريات، وهو ما لم ينفذه اللاعب لتتجدد الأنباء حول تفكير صالح جمعة فى الرحيل عن الفريق الأحمر عن طريق فسخ العقد، فضلاً عن أنباء توقيعه لنادى الزمالك حسب ما قاله محمد صبحى صديق صالح جمعة.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"سوبر كورة" الحالات التى يحق فيها لصالح جمعة فسخ عقده مع الأهلى وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

من ناحية أخرى، قررت نيابة الجيزة حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بعد تصالح المجنى عليه مع اللاعب أمام النيابة، وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلى صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام. واستلمت نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى بدهسه بسيارته حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك. Advertisements وقال سايس بالشارع أنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب. وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا. تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة. وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادى الزمالك وتبين أن الحادث وقع فى الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحى، الذى يعمل به.

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