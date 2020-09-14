شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يكشف دور كورونا فى قلب موازين الدورى وخطة انتفاضة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، ثقته فى قدرة فريقه على استعادة التوازن ببطولة الدورى خلال أقرب فرصة، وقال ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "كورونا قلبت موازين بطولة الدورى، وأكبر دليل نتائج بيراميدز الذى دخل دوامة الخسائر وأسوان الذى بدأ قطار الانتصارات، هو بالفعل موسم استثنائى وأثق فى قدرة سموحة على استعادة النتائج المتميزة".

وأضاف أحمد ناجى، "طالبنا بعودة بطولة الدورى فلا نستطيع توجيه اللوم لاتحاد الكرة بعد اللعب كل ثلاثة أيام، وكل الفرق تأثرت بهذا الضغط والفرق التى هربت من هذه الضغوط هى من تملك 30 لاعبا مميزين وهذا لا يتحقق سوى فى الأهلى والزمالك".

وتابع مدرب حراس سموحة، "التعادل مع الزمالك مكسب لسموحة، خاصة أن تعديل النتيجة كان فى الدقائق القاتلة من المباراة ومنح أحمد سامى دفعة معنوية هائلة فى بداية رحلته مع الفريق وأتمنى له الاستمرار والتوفيق "

وعن الهانى سليمان قال أحمد ناجى، "طوال فترة غيابه عن التدريبات بسبب إصابته بكورونا كان يحرص على التدريب فى منزله للحفاظ على لياقته البدنية".

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وعن مواجهة الجونة قال مدرب حراس سموحة، "صعبة للغاية خاصة أنها أمام فريق مميز عائد من هزيمة كبيرة أمام الطلائع ويطمح للانتفاضة على ملعبه ولكننا درسنا المباراة جيداً ونسعى للعودة بالنقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبى".

من جهته حرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على صرف مكافأة تعادل الفريق السكندرى مع الزمالك قبل مواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ، بل وقام رئيس سموحه بصرفها كمكافأة فوز تقديرا منه على المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين بعدما عادوا بريمونتادا بعد تأخرهم فى النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحوا فى العودة فى اخر خمس دقائق بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم .

وقام فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجونة، ونشر عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا من الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفنى، وذلك استعداداً لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان رئيس نادي سموحة قد علق على تعادل فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، الخميس الماضي، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بهذه المناسبة سموحة كان له بنالتى مؤكد فى الشوط الثاني من مباراته مع الزمالك، وللأسف الحكم لم يرها وأيضا حكم الڤار لم يلفت نظر الحكم إليها ومخرج المباراة لم يلفت الأنظار إليها، البنا هو واحد من أفضل وأنزه الحكام في مصر وأفريقيا بلا جدال، ولكن للأسف دة حصل".