شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحتفل بالحفاظ على نظافة شباكه بـ3 أحجار زرقاء خوفا من الحسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، بنظافة شباكه للمرة الثالثة فى المباريات الثلاث التى شارك فيها مع الفريق خلال الموسم، والتى كان آخرها أمس أمام الإنتاج الحربى وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، ونشر جنش صورة مع لاعبى الفريق قبل مباراة الأمس، وعلق بعبارة "الحمد لله" مع وضع 3 أحجاز زرقاء بعدد المباريات التى شارك فيها مع الفريق الأبيض .

ونجح محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، في إنقاذ مرماه من انفراد باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى، ليحافظ على نظافة شباكه فى مباراة الأمس، والتى تُعد الثالثة التى يشارك فيها بصفة رسمية هذا الموسم فى الدورى الممتاز، وخرج منهم جميعًا بشباكه نظيفة، وبهذا الفوز للزمالك يواصل تقدمه نحو الحفاظ على المركز الثانى والحصول على البطاقة المؤهلة للمشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا

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ويحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.