شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يتحدث عن عروض أسامة جلال وتمسك النادى بكريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، أن ملف شراء عقد أحمد على مهاجم الفريق من بيراميدز لم يفتح فى الفترة الحالية، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نركز حالياً فى المباريات، ولا نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أى لاعب، وبعد مباراتين أو ثلاثة لو استقرت الأمور سنفتح ملف الموسم الجديد".

وأضاف رئيس إنبى، "لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا حال وصول عرض رسمى للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجى، لكن لم تصلنا عروض لشراء عقده".

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وتابع زكريا السيد، "كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيدا، ويلعب فى مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم المقبل، لتأكيد تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفنى طلب استمراره، ولم يصلنا أى شىء بشأن كريم فؤاد، لم نكن طرفا فى أى مفاوضات رسمية".

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع نظرائهم فى نجوم المستقبل بشأن ضم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المعار لإنبي، وذلك بعد الجلسة التى جمعت إدارة الناديين خلال الأيام الماضية وشهدت الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وعلم الخليج 365 أن عقد إعارة كريم فؤاد لإنبى يمنح النادى البترولى الحق فى تجديد استعارة كريم فؤاد لمدة موسم إضافى دون العودة لإدارة النجوم، ليتجه الأهلى لإدارة إنبى للتفاوض معها للتراجع عن تجديد استعارة اللاعب والاكتفاء بالموسم الحالى مقابل دفع الأهلى مبلغ معين لإنبي.

ويرغب الأهلى فى تدعيم مركز الظهير الأيمن فى ظل انتهاء عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق نهاية الموسم الجاري، وتوقيعه لنادى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك لمجاورة محمد هانى الذى سيتواجد وحيدًا فى هذا المركز بالموسم الجديد.