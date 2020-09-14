شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحيى ذكرى رحيل 3 من أصدقائه بعد فوز الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا إمام عاشور، جناح الزمالك، ذكرى رحيل أصدقائه بعدما حقق الفريق الأبيض الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرين من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

ورحل أصدقاء إمام عاشور عن عالمنا وهم فى عمر الزهور حيث وافتهم المنية خلال العام الماضى وكانوا يلعبون ضمن صفوف أحد الفرق التابعة لإحدى أكاديميات مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتواجدوا فى الإسكندرية لخوض مباراة مع نادى المجد ثم توجهوا إلى البحر من أجل التنزه احتفالا بفوزهم ولقوا مصرعهم غرقا فى عمر الـ15.



إحياء إمام عاشور لذكرى رحيل أصدقائه



إحياء إمام عاشور لذكرى رحيل أصدقائه



إحياء إمام عاشور لذكرى رحيل أصدقائه

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم، الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.