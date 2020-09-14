شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، نور السيد، لاعب وسط الفريق من مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكشف مصدر بجهاز نادى الاتحاد السكندرى أن استبعاد نور السيد من المباراة لأسباب غير معلنة بسبب اجتماعه مع عدد من اللاعبين دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.

ويدخل الأهلى المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.