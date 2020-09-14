شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات ساخنة على طاولة اجتماع تخطيط الأهلي مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالأهلي، بقيادة محسن صالح، اجتماعًا خاصًا مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، الأسبوع المقبل عقب مباراة الفريق مع مصر المقاصة في الجولة الـ28 للدوري والمقررة السبت المقبل في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
ويتطرق الاجتماع لمعرفة راى المدرب السويسري في الإستمرار مع الفريق عقب إنتهاء مدة عقدة وذلك لرغبة اللجنة في البحث مبكرًا عن مدرب جديد في حالة رفض فايلر الإستمرار لموسم جديد .
ويرغب مسؤولو الأهلي في معرفة عدة أمور من فايلر خلال الاجتماع لوضع خطة المرحلة المقبلة، كما يشهد الاجتماع استطلاع رأي السويسري في الصفقات الجديدة التي سيقدم الفريق على حسمها في الفترة المقبلة، بعد ترشيح عدد من الأسماء، مثل محمد إبراهيم لاعب المقاصة ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي فضلا عن موقفه من عودة المعارين ومصير وليد أزارو الذي طلب من اللجنة معرفة مصير مشاركتة في المباريات خاصة أنه يخشى من التجميد خاصة أن علاقتة بالمدير الفنى متوترة وكان السبب في إعارتة للاتفاق السعودي.
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