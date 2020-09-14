شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: كافاني عرض نفسة على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن إدينسون كافاني عرض خدماته على فريق برشلونة الإسباني من أجل الانضمام لصفوف الفريق الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن كافاني عرض ارتداء قميص برشلونة مرتين في الأسابيع الأخيرة، في ظل بحث برشلونة عن مهاجم جديد.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الكتالونية درست اقتراح انضمام كافاني لبرشلونة، ولكنها استبعدت هذا الأمر، حيث أشارت أن كافاني ليس من ضمن خطط الفريق مستقبلاً.

وأكدت الصحيفة أن كافاني كان قريب من الانضمام لأتليتكو مدريد ولكن لم تنجح المفاوضات، بالإضافة أن الأمر حدث مع فريق بنفيكا البرتغالي، ويذكر ان اللاعب رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعب حر هذا الصيف.