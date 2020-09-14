شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يهاجم محمد أوناجم ويطالب بعقوبته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، طريقة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الإنتاج الحربي أمس.
ويغيب أوناجم عن المباراة القادمة للزمالك أمام أسوان بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز. وطالب شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون بإيقاف محمد أوناجم، لمدة أطول من مباراة، بسبب تعمده نيل البطاقة الصفراء.
وأتم شوبير حديثه:«ما فعله اللاعب المغربي هو غش خداع، وهو ما يستوحي توقيع عقوبات إضافية عليه وأرفض هذا السلوك من أي لاعب بالدوري».
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