شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطالب الأهلي بالموافقة على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلى من المسؤولين في النادى الموافقة على رحيله للدوري التركي في الموسم الجديد بعد تلقيه عرضا لضمه على سبيل الإعارة إلى نادي كاراجومورك التركي في الأسابيع الماضية.
وكان الأهلي قد رفض العروض التي وصلت اللاعب مؤخرًا بداعى حاجة الفريق إلى جهودة في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.
ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندرى الليلة بحثًا عن التتويج قبل نهاية الموسم ويأمل فايلر في حسم المشوار حتى يتفرغ للاستعداد للبطولة الإفريقية التي يخوض فيها مواجهة قوية أمام الوداد المغربى في نصف النهائى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر عمار حمدى يطالب الأهلي بالموافقة على الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.