شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطالب الأهلي بالموافقة على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلى من المسؤولين في النادى الموافقة على رحيله للدوري التركي في الموسم الجديد بعد تلقيه عرضا لضمه على سبيل الإعارة إلى نادي كاراجومورك التركي في الأسابيع الماضية.

وكان الأهلي قد رفض العروض التي وصلت اللاعب مؤخرًا بداعى حاجة الفريق إلى جهودة في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندرى الليلة بحثًا عن التتويج قبل نهاية الموسم ويأمل فايلر في حسم المشوار حتى يتفرغ للاستعداد للبطولة الإفريقية التي يخوض فيها مواجهة قوية أمام الوداد المغربى في نصف النهائى.