شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر صفقة إنتقال يوسف البلايلي الى الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن تعثر انتقال الدولي الجزائري يوسف البلايلي لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت:«هناك مفاوضات بالفعل بين إدارة الأهلي ولاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق يوسف البلايلي».

وواصل:«هناك تعثر في إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية، حيث يرغب النادي السعودي في الحصول على 4 ملايين يورو من أجل التفريط في خدمات البلايلي».

وأتم:«هذا المقابل بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب وهو ما يعرقل الصفقة».