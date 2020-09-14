شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر صفقة إنتقال يوسف البلايلي الى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن تعثر انتقال الدولي الجزائري يوسف البلايلي لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت:«هناك مفاوضات بالفعل بين إدارة الأهلي ولاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق يوسف البلايلي».
وواصل:«هناك تعثر في إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية، حيث يرغب النادي السعودي في الحصول على 4 ملايين يورو من أجل التفريط في خدمات البلايلي».
وأتم:«هذا المقابل بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب وهو ما يعرقل الصفقة».
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