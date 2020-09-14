شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد 15 مليون للفريق فى حالة التتويج المبكر بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة النادى الأهلى، 15 مليون جنة مكافأة للفريق في حالة التتويج بالدورى اليوم أمام الاتحاد السكندرى قبل نهاية الموسم وذلك تقديرًا للجهود التي بذلها الجميع منذ بداية الموسم رغم الظروف الصعبة التي واجهت الجميع سواء بسبب الإصابات أو توقف الدوري لظروف فيروس كورونا.

وأبلغت إدارة النادى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمبلغ وطلبت منه تجهيز تقريرعن مشاركات اللاعبين في المباريات وذلك لاعتماد المكافأة وصرفها قريبا قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق مع الوداد المغربى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كما وعدت الادارة بزيادة مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية التي تعتبر هدف النادى الذي تسعى لتحقيقه لاستعادة اللقب الإفريقي والعودة للمشاركة في مونديال الأندية، ويعقد مجلس إدارة النادى إجتماع غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات التي تخص النادي.