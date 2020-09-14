شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: 100 مليون جنيه للإستغناء عن خليفة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إشترط مسئوولو المقاولون العرب الحصول على 100 مليون جنيه من أجل الإستغناء عن يوسف حسن لاعب فريق الشباب بعد العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من الاهلي والزمالك وبيراميدز بسبب تألقه مع فرقه في الفترة الاخيرة.
كان اللاعب الصاعد قد مدد منذ أيام قليلة تعاقده مع إدارة ذئاب الجبل لمدة أربع مواسم مقبلة، ومن ثم لايحق له الرحيل لأي ناد داخلي او خارجي إلا بموافقة ناديه.
واكد عماد النحاس المدير الفني للفريق ان اللاعب الصاعد سيكون له مستقبل كبيرًا إذا حصل على فرصته وركز في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
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