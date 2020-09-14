شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع مارسيليا ينفي توجيه عبارات عنصرية لنيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى ألفارو جونزاليس، مدافع فريق أوليمبيك مارسيليا، توجيه أي اتهامات بالعنصرية لنيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على إثر المواجهة التي كانت تجمع الفريقين في الدوري الفرنسي.

وقال اللاعب على حسابة موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «لا مكان للعنصرية، إنه سباق نظيف مع العديد من الزملاء والأصدقاء» مضيفاً: «في بعض الأوقات عليك أن تتعلم كيفية الخسارة وتأخذ ذلك في الملعب، إنها 3 نقاط لا تصدق».

وكان اللاعب البرازيلي نميار لاعب الفريق الباريسي كان قد اتهم مدافع مارسيليا بتوجيه العبارات العنصرية له ووصفه بـ «القرد القذر»، و«الأسود الملعون»، ولكن نفى اللاعب هذه الاتهامات.

يذكر أن مارسيليا فاز على مضيفه باريس، بهدف نظيف، في مباراة شهدت خروج 14 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.