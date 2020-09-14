شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يركز على الجانب البدنى فى التدريبات استعدادًا للمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، تدريباتة اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقررة غدا الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز. وينتظر أن يركز الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو على مراجعة بعض الأمور الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة بجانب شرح لطريقة أداء المقاولون العرب لضمان إستيعاب اللاعبين لجميع التعليمات.

كان الفريق قد واصل تدريبات خلال الأيام الماضية وتم التركيز على الجانب البدنى تحت إشراف البرازيلى رودولفو مخطط الأحمال، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين أهمها الركض في اتجاه عقارب الساعة وعكسها بجانب اللعب تحت الكرات المطاطية من أجل الحفاظ على توازن اللاعبين.

وحرص المدير الفنى “هيرون ريكاردو” على منح تعليمات منفردة لمجموعة من اللاعبين منهم محمد عمار وهمام طارق وشيلونجو وغيرهم من أجل تصحيح بعض الأخطاء فضلا عن سبل تقديم الواجب الدفاعى والهجومى. كما شمل المران تدريبات التسليم والتسلم تحت مراقبة من ريكاردو بجانب تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات.