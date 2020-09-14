شكرا لقرائتكم مواعيد مواجهات الأهلى المتبقية في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، جدول المباريات والأسابيع المتبقية من عمر الدورى ما عدا الأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

ويأتى إعلان اللجنة الخماسية لجدول الدوري، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب، التي تستضيف الأهلي والزمالك في نصف النهائي أمام الوداد والرجاء، علاوة على استضافة نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية.

وننشر مباريات فريق الاهلى المتبقية في جدول الدوري الذي تم إعلانه.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الأهلى ضد الاتحاد..الجولة 27 اليوم الأثنين 14 سبتمبر 2020، على استاد على ملعب برج العرب الساعة 8.30 مساء.

الأهلى ضد مصر المقاصة.. الجولة 28 يوم السبت 19 من سبتمبر 2020، في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الأهلى ضد نادي مصر.. الجولة 29 ، يوم الأربعاء 23 من سبتمبر 2020 في الساعة 8 مساءً على استاد الكلية الحربية.

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الأهلى ضد طنطا.. الجولة 30.. يوم الأحد 27 من سبتمبر 2020، في الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد غزل المحلة.

الأهلى ضد المقاولون العرب.. الجولة 31.. يوم الأحد 4 من اكتوبر 2020، في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الأهلى ضد إنبي.. الجولة 32، يوم الإثنين 7 من اكتوبر 2020، في الساعة 8 مساءً على استاد السلام.

الأهلى ضد بيراميدز.. الجولة 33، يوم الأحد 11 من اكتوبر 2020، في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة.

ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة، بسبب مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.