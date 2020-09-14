شكرا لقرائتكم رئيس إنبى: لم نحدد سعر أسامة جلال ومتمسكون باستمرار كريم فؤاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادى إنبى أن ملف شراء عقد أحمد على مهاجم الفريق من بيراميدز لم يتم فتحه فى الفترة الحالية، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نركز حاليا فى المباريات، ولا نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أى لاعب، وبعد مباراتين أو ثلاثة لو استقرت الأمور سنقوم بفتح ملف الموسم الجديد".

وأضاف: "لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا فى حالة وصول عرض رسمى للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض لشراء عقده".

وواصل:" كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، ويلعب فى مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفنى طلب استمراره".

وتابع:" لم يصلنا أى شئ بشأن كريم فؤاد، لم نكن فى طرف مطلقا فى أى مفاوضات رسمية".

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وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع نظرائهم فى نجوم المستقبل بشان ضم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المعار لإنبي، وذلك بعد الجسة التى جمعت إدارة الناديين خلال الأيام الماضية وشهدت الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وعلم الخليج 365 أن عقد إعارة كريم فؤاد لإنبى يمنح النادى البترولى الحق فى تجديد استعارة كريم فؤاد لمدة موسم إضافى دون العودة لإدارة النجوم، ليتجه الأهلى لإدارة انبى للتفاوض معها للتراجع عن تجديد استعارة اللاعب والاكتفاء بالموسم الحالى مقابل دفع الأهلى مبلغ معين لإنبي.

ويرغب الأهلى فى تدعيم مركز الظهير الأيمن فى ظل انتهاء عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق نهاية الموسم الجاري، وتوقيعه لنادى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك لمجاورة محمد هانى الذى سيتواجد وحيدًا فى هذا المركز بالموسم الجديد.