شكرا لقرائتكم أحمد حسن: فايلر المستفيد من بقائه في الأهلى.. والأحمر قادر على تعويضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تواجد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مستفيد بشكل كبير من وجوده على رأس الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.

وأكد الصقر عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلى يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات، فايلر مدرب أجنبى يفكر باحترافية، وفرصة أى مدرب أجنبى فى النجاح مع الأهلى تصل إلى 90%".

وواصل: " بعد مانويل جوزيه تولى تدريب الأهلى مدربين آخرين مثل حسام البدرى وفتحى مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقاب مع النادى الأهلي".

وأكمل الصقر قائلا: "حال رحيل فايلر فان الأهلى قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبى آخر".

وأكد أحمد حسن أن الصراعات الموجودة حاليا فى الكرة المصرية ليس لها أى قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات، وقال "الصراعات التى نراها حاليا ليست موجودة فى أوروبا".

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وأضاف:" هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة فى الرياضة مطلقا".

وأشاد الصقر بالمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، وقال:" السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".

وأضاف:" كارتيرون يستحق الإشادة وتأكيداته بأنه لا يتأثر بالسوشيال ميديا، خاصة بعدما أكد أنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يتلفت للانتقادات".

وواصل:" المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة فى التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه فى أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، فى ظل ضغط المباريات".