شكرا لقرائتكم محمود صابر يكشف سبب رحيله عن الأهلى والتوقيع للنجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود صابر ناشئ الأهلى السابق ولاعب النجم الساحلى التونسى الحالي، أنه كان يتمنى البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء، وقال صابر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كنت أتمنى البقاء فى الأهلى لكنهم طلبوا التوقيع على بياض، لكن وكيل أعمالى وهو إنجليزى الجنسية رفض ذلك".

وأضاف: "النجم الساحلى كان يتابعنى فى أحد مباريات منتخب الشباب، وعرضوا عليه فكرة الانضمام، ووافقت على اللعب فى صفوفه".

وواصل:" الأهلى طلب منى التوقيع على بياض، لم أفكر فى القيمة المالية، ولكن طلبت وضع شرط جزائى فى عقدى مع النادى للبقاء".

وتابع: "قمت بتوقيع عقد مع النجم الساحلى وهناك شرط جزائى فى عقدى قيمته 3 ملايين يورو، وسعيد بخطوة الانضمام لصفوفه، وسألعب مع الفريق الأول بالنادى التونسي".

وأكمل: "أى لاعب فى قطاع الناشئين بالأهلى يقوم بالتوقيع على بياض، ولكن رفضت ذلك".

وأتم: "أمير توفيق كان يفاوضنى للتجديد وطلب منى التوقيع على بياض وقال لى أنها لائحة النادى الأهلي".

كما أكد محمود صابر أنه لم يطلب أى مبالغ مالية، ولكن طلبت تحديد قيمة مالية خاصة أن وكيلى أعمالى "إنجليزي" ولا يعرف هذه الشروط، وقال صابر: "النجم الساحلى كان يتابعنى مع منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى تونس، وإدارة النادى التونسى تعامله جيد للغاية معى وأتمنى تقديم مستوى جيد للغاية".

وأضاف: "خطوة النجم الساحلى نحو الاحتراف الأوروبي، والأهلى نادٍ كبير، والنادى التونسى تواصل مع وكيل أعمالى بعد متابعتي".

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وواصل: "بعض إدارى الأهلى فى قطاع الناشئين تواصلوا معى للعودة، ولكنى كنت قد اتخذت القرار باللعب فى نادى النجم الساحلي، وهى خطوة جيدة".

وتابع: "تلقيت عروضا وأنا عندى 16 عاما، لكن القوانين لا تسمح باحتراف أى لاعب إلا بعد 18 عامًا".

وزاد: "إدارة النجم الساحلى ترحب باحتراف اللاعبين، وليس شرطا أن أرحل بالشرط الجزائي، قد أتلقى عرضا بنصف مليون فقط ويتم الموافقة عليه".

وأكمل: "الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب هو سبب رئيسى فى وصولى للنجم الساحلي، فهو يدعمنى كأصغر لاعب فى المنتخب، وأشارك معه فى أكثر من 5 مراكز داخل الملعب".

وأردف: "أجيد اللعب كجناح يمين أو فى الجناح الأيسر لكنه كان يوظفنى فى أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو فى الارتكاز".

وأضاف: "سألعب مع النجم الساحلى بداية من الموسم المقبل، وأتدرب حاليا مع النادى للظهور بشكل جيد، وأسعى للظهور بمستوى جيد لأن طموحى كبير وأجتهد للظهور مع منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو".

وأتم: "أعتقد أن فرصتى فى اللعب مع النجم الساحلى خلال الموسم القادم، ستكون كبيرة بنسبة 80 أو 90%، وأتمنى الظهور مع المنتخب الأوليمبي، وأشكر والدى ووالدتى ووكيلى المصرى أحمد حسين".