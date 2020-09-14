شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن تعيين شقيق المجند صاحب واقعة الكمسرى في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعيين محمد شقيق المجند عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، صاحب فيديو واقعة الكمسرى، وذلك فى نادى الزمالك.

واستقبل منصور، شقيق المجند، داخل مقر مكتبه فى نادى الزمالك، موضحا إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوالدة المجند من أجل الاطمئنان عليهم وطلب منها أن تطلب منه أى أمر سيقوم بتنفيذه لتطلب منه تعيين شقيق المجند فى نادى الزمالك، وهو ما قام منصور بتلبيته على الفور.

وقرر مرتضى منصور أن يتسلم شقيق المجند عبد الله عنتر، لعمله داخل مقر نادى الزمالك بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بعد إصدار قرار بتعيينه وتوقيع عقود بذلك وقالت والدة المجند عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، صاحب فيديو واقعة الكمسرى، أن نجلها تعرض لموقف غير إنسانى شاهده الملايين فى جميع أنحاء الجمهورية وانتفضت له جميع أجهزة الدولة المصرية .

وأضافت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تكريم الدولة متمثلة فى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم، هو وسام على صدرى، مشيرة إلى أنها شاهدت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والتى أثلجت صدورهم، وأنها فخورة بتحرك جميع أجهزة الدولة لرجوع حق نجلها .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، استقبلا والدة المجند عبدالله صاحب واقعة القطار والسيدة صفية التى دفعت له ثمن التذكرة وذلك لتكريمهما بديوان عام المحافظة خلال مؤتمر صحفى .

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وأكدت السيدة أن الكمسرى تجاوز فى حق المجند بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة بسبب ثمن التذكرة الأمر الذى دفعنى كأم أثناء تواجد فى القطار إلى دفع ثمن التذكرة للمجند وإصرارى على ألا يغادر القطار كان بدافع الأمومة.

وخلال التكريم قال محافظ الغربية أن "ما فعلته المعلمة صفاء ما هو إلا تعبير عن أصالة المرأة المصرية وأنها تمثلت فيها صفات الإنسانية والأمومة معا، وأشار رحمى إلى أنها استطاعت أن تكون مربية أجيال ناجحة واصفًا تصرفها مع المجند: أم لكل المصريين.

بداية الواقعة عندما تداول مجموعة كبيرة من رواد موقع "فيسبوك" ومواقع سوشيال ميديا أخرى فيديو لسيدة مصرية تدافع عن مجند جيش وتحل مشكلة تغريمه بسبب عدم قطع تذكرة قطار من قبل كمسريين وتؤكد من خلال الفيديو انه كأحد ابناءها وتقف وسط الركاب بشجاعة ودون خوف دون علمها بأن أحد قام بتصويرها.