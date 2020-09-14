شكرا لقرائتكم هؤلاء فازوا بلقب دورى 41 ويغيبون عن التتويج مع الاهلى بدورى 42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الأهلي من حسم لقب الدوري الموسم الحالي، وبات على بعد 3 نقاط من التتويج رسميًا، حيث سيكون السويسرى رينيه فايلر على بعد خطوة واحدة من تحقيق رقم تاريخي في الدوري المصري والنادي الأهلي حال فوزه على الاتحاد السكندري والتتويج بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بسبع أسابيع، ليعادل بذلك رقم الأسطورة مانويل جوزيه والذي حقق اللقب من قبل، بنفس عدد الأسابيع المتبقية.

ويترقب الملايين من عشاق القلعة الحمراء الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، لمواجهة الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى بإستاد برج العرب فى الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من جماهير الأهلاوية فى مصر والعالم العربى لحسم درع الدورى رسمياً.

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من البطولة؟

ويدخل الشياطين الحمر يخوضوا اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب.

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك.

حيث يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 71 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثاني الزمالك، علمًا بأن الأخير سيُخصم منه ثلاث نقاط بنهاية الموسم، بعد انسحابه في مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الأول، ويتبقى على نهاية البطولة 7مباريات.

ونستعرض أسماء بعض اللاعبين الذين فازوا بلقب دورى 41 فى النسخة الماضية 2019 ، الا انهم سيغبيون عن التتويج مع الاهلى بدورى 42.

سعد سمير

حسام عاشور

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شريف اكرامي

احمد حمدي

احمد علاء