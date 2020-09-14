شكرا لقرائتكم أنشيلوتي يشيد بخاميس رودريغيز بعد الفوز على توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق إيفرتون بهدف دون رد على توتنهام هوتسبير لأول مرة في 8 سنوات في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لكن بصمة اللاعبين الجدد كانت أهم شيء.

ولم تكن أجواء التفاؤل حاضرة بقوة في نهاية الموسم الماضي بعدما اكتفى إيفرتون باحتلال المركز 12، لكن الأمور انقلبت سريعا بعدما تعاقد المدرب كارلو أنشيلوتي مع ثلاثة لاعبين في خط الوسط يبدو بوسعهم قيادة إيفرتون إلى التنافس على الوجود ضمن أول ستة مراكز.

وكان صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي خطف الأضواء في كأس العالم 2014 قبل الانتقال إلى ريال مدريد، أهم صفقات إيفرتون خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت أسهم اللاعب في المواسم الأخيرة لكن أمام توتنهام أظهر إمكاناته وأجاد ومنح إيفرتون الإبداع الذي كان يفتقده كثيرا.

Advertisements

وحضر لاعب الوسط الفرنسي عبدالله دوكوري، المنضم من واتفورد، بقوة في وسط الملعب كما كان البرازيلي آلان، صاحب الأدوار الخططية، مميزا في الواجب الدفاعي أمام رباعي الخط الخلفي.

ووصف أنشيلوتي أداء فريقه بالرائع واختص خاميس، الذي سبق له اللعب تحت قيادته في ريال مدريد وبايرن ميونخ بالإشادة، وقال: خاميس ليس أسرع لاعب في العالم لكنه يملك إمكانات كبيرة. يجب استغلاله لإظهار إمكاناته، إنه لا يلعب كجناح لكن يستطيع الدخول إلى العمق واستلام الكرة وهو لاعب خطير جدا.

واختتم حديثه قائلاً: أنا غير قلق من الجانب البدني، لو كنت أشعر بالقلق في هذا الجانب لتعاقدت مع يوسين بولت وليس رودريغيز.