شكرا لقرائتكم وزير الداخلية الفرنسي ينتقد احتفالات جماهير مرسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنتقد جيرالد دارمانيان وزير داخلية فرنسا يوم الاثنين الاحتفالات الجماعية التي قامت بها جماهير مشجعي فريق أولمبيك مرسيليا في شوارع المدينة الجنوبية بعد فوز فريقهم على باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وتعليقا على صور لاحتفال أعداد كبيرة من جماهير مرسيليا دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام الكامل بوضع الأقنعة قال دارمانيان في تصريحات تلفزيونية : لابد لنا أن ندين هذه الصور التي نراها.

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وبعد فوز مرسيليا على باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا 1-صفر في العاصمة الفرنسية في الجولة الثانية من مسابقة الدوري انطلقت احتفالات كبيرة في منطقة الميناء القديم في مرسيليا.

ومثل دول أوروبية أخرى تواجه فرنسا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما حدا بالحكومة إلى التعهد باتخاذ خطوات للإسراع بالفحوص وتشديد الإجراءات في المناطق مرتفعة الإصابة ومنها مرسيليا وبوردو لتجنب العودة إلى إجراءات العزل العام التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري.

وتملك فرنسا سابع أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم.