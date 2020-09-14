شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر يتحدث عن رفضه التوقيع للأهلى على بياض والانتقال للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود صابر، ناشئ الأهلي السابق ولاعب النجم الساحلي التونسي الحالي، أنه كان يتمنى البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء، وقال صابر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "كنت أتمنى البقاء في الأهلي لكنهم طلبوا التوقيع على بياض، ولكن وكيل أعمالى وهو إنجليزى الجنسية رفض ذلك". وأضاف صابر،" النجم الساحلي كان يتابعنى فى إحدى مباريات منتخب الشباب، وعرضوا على فكرة الانضمام، ووافقت على اللعب في صفوفه"، موضحا أن "الأهلي طلب منى التوقيع على بياض، لم أفكر فى القيمة المالية، ولكن طلبت وضع شرط جزائى فى عقدى مع النادي للبقاء". وتابع لاعب الأهلى،"وقعت عقداً مع النجم الساحلي وهناك شرط جزائى فى عقدى قيمته 3 ملايين يورو، وسعيد بخطوة الانضمام لصفوفه، وسألعب مع الفريق الأول بالنادي التونسي"، مؤكدا أن أى لاعب في قطاع الناشئين بالأهلي يقوم بالتوقيع على بياض ولكن رفضت ذلك". وأضاف صابر، "أمير توفيق كان يفاوضني للتجديد وطلب منى التوقيع على بياض وقال لى إنها لائحة النادي الأهلي".

وأكد محمود صابر أنه لم يطلب أى مبالغ مالية، ولكن طلبت تحديد قيمة مالية خاصة أن وكيلي أعمالي "إنجليزي" ولا يعرف هذه الشروط، قائلا، "النجم الساحلي كان يتابعني مع منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين في تونس، وإدارة النادي التونسي تعامله جيد للغاية معي وأتمنى تقديم مستوى جيد للغاية".

وأضاف: "خطوة النجم الساحلي نحو الاحتراف الأوروبي، والأهلي نادٍ كبير، والنادي التونسي تواصل مع وكيل أعمالي بعد متابعتي".

وواصل، "بعض إدارى الأهلي في قطاع الناشئين تواصلوا معى للعودة، ولكنني كنت قد اتخذت القرار باللعب فى نادى النجم الساحلي، وهي خطوة جيدة".

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وتابع، "تلقيت عروضا وأنا عندى 16 عاما، لكن القوانين لا تسمح باحتراف أي لاعب إلا بعد 18 عامًا".

وزاد: "إدارة النجم الساحلي ترحب باحتراف اللاعبين، وليس شرطا أن أرحل بالشرط الجزائي، قد أتلقى عرضا بنصف مليون فقط ويتم الموافقة عليه".

وأكمل: "الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب هو سبب رئيسي في وصولي للنجم الساحلي، فهو يدعمني كأصغر لاعب في المنتخب، وأشارك معه في أكثر من 5 مراكز داخل الملعب".

وأردف: "أجيد اللعب كجناح يمين أو في الجناح الأيسر لكنه كان يوظفني في أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو في الارتكاز".

وأضاف: "سألعب مع النجم الساحلي بداية من الموسم المقبل، وأتدرب حاليا مع النادي للظهور بشكل جيد، وأسعى للظهور بمستوى جيد لأن طموحي كبير وأجتهد للظهور مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وأتم: "أعتقد أن فرصتي في اللعب مع النجم الساحلي خلال الموسم القادم، ستكون كبيرة بنسبة 80 أو 90%، وأتمنى الظهور مع المنتخب الأوليمبي، وأشكر والدي ووالدتي ووكيلي المصري أحمد حسين".