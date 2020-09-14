شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يكشف دور السوشيال ميديا فى بقاء الاعبين داخل الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مستفيد بشكل كبير من وجوده على رأس الإدارة الفنية للقلعة الحمراء، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "وجود فايلر مع الأهلى يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات، فايلر مدرب أجنبى يفكر باحترافية، وفرصة أى مدرب أجنبى فى النجاح مع الأهلى تصل إلى 90%".

وأضاف الصقر، "بعد مانويل جوزيه تولى تدريب الأهلى مدربين مثل حسام البدرى وفتحى مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقاب مع النادى الأهلي".

وأشار حسن إلى أنه "حال رحيل فايلر فان الأهلى قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبى آخر".

وأكد أحمد حسن أن الصراعات الموجودة حاليا فى الكرة المصرية ليس لها أى قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه دون تجاوزات، قائلا، "الصراعات التى نراها حاليا ليست موجودة فى أوروبا".

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وأضاف أحمد حسن، "هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادى"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة فى الرياضة مطلقا".

وأشاد الصقر بالمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، قائلا،"السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الإلكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".

وتابع الصقر، "كارتيرون يستحق الإشادة وتأكيداته بأنه لا يتأثر بالسوشيال ميديا، خاصة بعدما أكد أنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يتلفت للانتقادات".

وأضاف الصقر، "المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة فى التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه فى أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، فى ظل ضغط المباريات".