العجيزى يؤكد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بالحكام وفوز كارتيرون على الأهلى بالحظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد هانى العجيزى، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، من يتهم المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري بالحكام، مؤكدا أن هذا أمر غير مقبول. وقال العجيزى خلال حوراه لـ"سوبر كورة": "أمر غير مقبول هو فيه 41 دوري كلهم بالحكام والزمالك جومل من التحكيم وحدث في بطولة الكونفدرالية الأخيرة في إحدى الكرات التى لم تحتسب للفريق المنافس للنادى الأبيض، التي تصدى لها جنش بالجلوس عليها ولكنها تخطت مرماه، لكن ربنا أراد أن يحصل الزمالك على بطولة". وأسدل هانى العجيزى، مهاجم الأهلى والزمالك السابق، الستار على مسيرته الكروية معلناً اعتزال الساحرة المستديرة، ومتجهاً لعالم التدريب، حيث سيقوم بتدريب فريق 2005 فى سموحة.هانى العجيزى من ناشئى الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى الفترة من 2008 إلى 2010 ثم انتقل للاتحاد السكندرى، ولعب بعد ذلك لأندية سموحة والإنتاج الحربى والرجاء المطروحى.

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