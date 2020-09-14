شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. محترفو اليد يتألقون فى ملاعب أوروبا قبل مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى محترفو كرة اليد لطمأنة الجماهير المصرية قبل مونديال 2021 التى تستضيفه مصر خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخباً على 4 صالات مختلفة، وذلك عن طريق التألق وحصد البطولات فى الدوريات الأوروبية المختلفة لتحقيق إنجازات شخصية وألقاب الأمر الذى يعد بمثابة بشرة الخير للمنتخب قبل كأس العالم المرتقب على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وتوج محمد ممدوح هاشم لاعب كرة اليد المحترف فى صفوف فريق دينامو بوخاريست الرومانى مع فريقه ببطولتى كأس رومانيا وكأس السوبر بالفوز على نادى كونستانتا الرومانى بنتيجة 24 / 21 ، حيث من المنتظر أن ينضم المحترفون لصفوف المنتخب فى إطار الاستعداد للمونديال لاحقا .