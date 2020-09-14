المستبعدون الخمسة يحضرون مباراة تتويج الأهلى ببطولة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المستعبدون الخمسة من قائمة الأهلى مباراة الاتحاد السكندرى، اليوم، اللقاء من ملعب برج العرب تمهيداً للمشاركة فى فرحة اللاعبين والجهاز الفنى بالتتويج ببطولة الدورى حال الفوز على الاتحاد الليلة، حيث تقرر حضور الرباعي المصاب، حسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم صالح جمعة المُستبعد لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتواجد هذا الخماسي في مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، باستاد برج العرب التى يحتاج الأهلى للفوز فيها بأى نتيجة من أجل الفوز ببطولة الدورى رسمياً.
ووجه مسئولو الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور التتويج بالدوري العام، والمقرر إقامته في آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه ببطولة الدوري العام، وقرر لاعبو الأهلي وادارة النادي اهداء لقب الدوري هذا الموسم لمؤمن زكريا، بعد تعرضه لوعكه صحيه قوية تحول دون لعبه كرة القدم في الوقت الحالي، بينما قامت ادارة النادي بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع اعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته في تحمل مصاريف علاجه.
ويستعد لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للاحتفال في ملعب برج العرب الليلة حال الفوز على الاتحاد السكندري وتتويجهم باللقب، رغم عدم استلام درع الدوري، في الوقت الذي اكد مسئولو اتحاد الكرة ان تسليم درع الدوري للأهلي سيكون في اخر مبارة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدوري بشكل رسمي.
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