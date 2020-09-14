محمود صابر: الأهلي طلب مني التوقيع "على بياض".. ورفضت لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمود صابر ناشئ الأهلي السابق والمحترف حاليًا بصفوف النجم الساحلي التونسي الحالي، إنه رفض التوقيع للأهلي على بياض، لافتًا إلى أنه طلب وضع شرط جزائي مقابل التوقيع.

محمود صابر من ناشئ الأهلي، مواليد 2002، وانتقل مؤخرًا إلى صفوف النجم الساحلي لمدة 4 مواسم.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال صابر: "كنت أتمنى البقاء في الأهلي، لكنهم طلبوا مني التوقيع على بياض ورفضت".

وأضاف ناشئ الأهلي: "الأهلي طلب مني التوقيع على بياض، لم أفكر في القيمة المالية، لكن طلبت وضع شرط جزائي في عقدي مع النادي للموافقة على الاستمرار مع النادي".

وتابع: "أي لاعب في قطاع الناشئين بالأهلي يقوم بالتوقيع على بياض، لكنني رفضت ذلك".

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وواصل: "النجم الساحلي كان يتابعني في أحد مباريات منتخب الشباب، وعرضوا على وكيل أعمالي -إنجليزي الجنسية- فكرة الانضمام إلى صفوف الفريق التونسي ووافقت".

وأردف: "قمت بتوقيع عقد مع النجم الساحلي وهناك شرط جزائي في عقدي قيمته 3 مليون يورو، وسعيد بخطوة الانضمام لصفوفه، وسألعب مع الفريق الأول بالنادي التونسي".

واستطرد: "النجم الساحلي خطوتي نحو الاحتراف الأوروبي، إدارة النادي التونسي ترحب باحتراف اللاعبين، وليس شرطا أن أرحل بالشرط الجزائي، قد أتلقى عرضا بنصف مليون فقط ويتم الموافقة عليه".

وأكمل حديثه: "سألعب مع النجم الساحلي بداية من الموسم المقبل، وأتدرب حاليا مع النادي للظهور بمستوى جيد لأن طموحي الظهور مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".

وأوضح: "ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب هو سبب رئيسي في وصولي للنجم الساحلي، فهو يدعمني كأصغر لاعب في المنتخب، وأشارك معه في أكثر من 5 مراكز داخل الملعب".

وأتم: "بعض إداري الأهلي في قطاع الناشئين تواصلوا معي للعودة، ولكني كنت قد اتخذت القرار باللعب في نادي النجم الساحلي، وهي خطوة جيدة".