مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة التفاوض مع البلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أنه لا يوجد أي قرار يخص الدخول في مفاوضات رسمية مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي، مشيراً الى أن الفريق لديه هدف يسعى له حالياً وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد حفيظ والد يوسف بلايلي ووكيله، أن نجله تلقى 3 عروض من أندية مصرية، بالإضافة لعرض من الترجي التونسي، للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً الى أن اللاعب لا يمانع اللعب للأهلي والأمور المالية تحسم الصفقة.

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وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" "ما حدث بشأن صفقة يوسف البلايلي مجرد تواصل مع بعض الوكلاء، لم يحدث أي تطورات أكثر من ذلك".

وأكمل "لم نتخذ أي قرار رسمي بشأن التاقد مع البلايلي".

واختتم "حالياً هدفنا الذي نسعى من أجله هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لن ننحرف عن مسارنا وهدفنا ولن يتم تشتيتنا".