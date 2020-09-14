محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
نفى هشام بو شروان مساعد المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، لضم مدافع الفريق بدر بنون.
وقال بو شروان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما يتم تداوله غير صحيح، بنون مازال لاعبا مع الرجاء، ولا يوجد أي مفاوضات لرحيل اللاعب"
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب الأهلي من ضم بنون خلال الصيف، وهو ما نفاه بو شروان.
جدير بالذكر أن بنون هو أحد ناشئي الرجاء المغربي، وخرج إعارة للوداد الفاسي ونهضة بركان، قبل العودة مجددا لصفوف الرجاء.
وخاض بدر بنون صاحب الـ26 عاما، 12 مباراة ببطولة الدوري المغربي، و7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الرجاء أمام الزمالك يوم 17 أكتوبر في المغرب، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء المغربي لمصراوي: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم بدر بنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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