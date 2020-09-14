منافس الأهلي.. قرار استثنائي من خليفة جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني المؤقت لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، تصعيد 12 لاعبًا من صفوف الرديف للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول استعدادا لاستكمال منافسات البطولة الاحترافية وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد قد أقال خوان كارلوس جاريدو بشكل رسمي قبل عدة أيام بسبب سوء النتائج.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي بفارق 4 نقاط عن الرجاء المتصدر لكنه لعب مباراة أقل.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" سبورت المغربية، فقد أوضح مصدر مقرب من الوداد الرياضي، أن المدرب الأرجنتيني، قرر تصعيد 12 لاعبا من فريق الأمل (الرديف) للمشاركة في تدريبات الفريق الأول تمهيدًا للاعتماد على خدمات بعضهم.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى عدم اقتناع جاموندي بمستوى عدد من اللاعبين الذين تعاقد معهم الوداد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة لعدم جاهزية لاعبين آخرين بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد .

وكشفت المصادر ذاتها، أن المدرب المؤقت للوداد، ضم كل من حمزة جنان الله، سعد الدين سكومة، أيمن الحمراوي، أيمن أوبراري، إلياس صميلي، سعد المرنيسي، أنس كريمي، محمد الوردي، ياسين ميما، مغيث الولجي، عثمان شاكور، أسامة الغلاوي.

ويلعب الوداد البيضاوي أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي تقرر تأجيله حتى النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.