اتحاد الكرة ينفي صحة ادعاءات نادي مصر: "لا يحق لأي شخص سماع تسجيلات الحكام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن وجود أي جدل متعلق بطاقم الحكام الذي أدار مباراة نادي مصر والاتحاد السكندري.

وكان نادي مصر قد تعادل مع الاتحاد 2-2 في مباراة الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز، وسط اعتراضات من الجهاز الفني لنادي مصر على قرارات الحكم.

وقال مصدر بلجنة الحكام لـ"الخليج 365" عن مطالب نادي مصر بشأن تفريغ تسجيلات غرقة الحكم الفيديو المساعد "VAR" "لا يحق لأي شخص سماع تلك التسجيلات سوى لجنة الحكام".

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وتابع: "لا يوجد أي جدل تحكيمي بشأن تلك المباراة، ولا يوجد أي لقطات تستدعي تلك التصريحات".

وواصل: "نحن نتابع الحكام بشكل مستمر وقمنا ببعض الإجراءات بعد تصريحات مسؤولي نادي مصر وتأكدنا من عدم صحة الادعاءات".

واختتم: "اذا كانوا هم يريدون اثارة الأمر إعلامياً فهذا شأنهم، لكن بالنسبة للحكام فلا يوجد أي مشكلة".