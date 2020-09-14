برشلونة يُعلن موعد تقديم بيانيتش

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، مساء اليوم الإثنين، موعد تقديم صفقته الجديدة ميراليم بيانيتش. ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالونى برشلونة تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر مرفقة بفيديو، معلنًا عن موعود تقديم صفقته الجديدة ميراليم بيانيتش؛ لتكون غدًا الثلاثاء. معلنًا عن موعود تقديم صفقته الجديدة ميراليم بيانيتش؛ لتكون غدًا الثلاثاء. وانتقل بيانيتش إلى صفوف برشلونة مقبلة من يوفنتوس، بمقابل 61 مليون يورو ولمدة 4 سنوات مقبلة تنتهي يونيو 2024 مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. مليون يورو ولمدة 4 سنوات مقبلة تنتهي يونيو 2024 مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. يذكر أن بيانيتش كان قد انضم متأخرًا لتدريبات برشلونة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، والذي تعافى منه قبل أيام.

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