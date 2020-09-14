نادي الترسانة يبدأ اعمال التطوير بحمام السباحة

قال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الترسانة انه تم البدء فى اعمال تطوير حمام السباحة القديم بإعادة ترميم الأعمدة والاسطح المتهالكة وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمركز القومي لبحوث الاسكان و البناء. بإعادة ترميم الأعمدة والاسطح المتهالكة وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمركز القومي لبحوث الاسكان و البناء. وأضاف محمد طارق قائلًا :" اننا نسعي إلي إنشاء حمام سباحة بجودة فنية عالية تليق بأعضاء نادي الترسانة ".

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