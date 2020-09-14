الخميس.. إنبي في الإسكندرية للقاء حرس الحدود بالدوري

يسافر فريق إنبي إلى الإسكندرية، الخميس المقبل، للمبيت بها استعدادًا للقاء حرس الحدود في اليوم التالي باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة28 للدوري الممتاز.
حصل الفريق على راحة اليوم بعد الفوز على وادي دجلة أمس بهدفين مقابل هدففي الجولة 27 للدوري.
نجح محمد شريف في إحراز هدف قاتل قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق ليكسر الفريق حاجز التعادلات، ويصل إلى النقطة 35 محتلًا المركز السادس بجدول الدوري.
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