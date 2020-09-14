جوميز يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجنوب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
من المتوقع أن يكون تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: مدالله العليان، عبدالله الحافظ، جانج هيون سو، محمد البريك.
خط الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز
يتصدر فريق باختاكور الأوزبكي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الهلال السعودي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
تقام مباراة الهلال وباختاكور في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.
تذاع مباراة الهلال وباختاكور بشكل حصري عبر قناة "bein sports 7 HD" بصوت المعلق عصام الشوالي.
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