موعد مباراة الهلال و باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. و القنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق باختاكور الأوزبكي مساء اليوم الاثنين على استاد الجنوب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. آسيا. يتصدر فريق باختاكور الأوزبكي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الهلال السعودي المركز الثاني برصيد 6 نقاط. موعد مباراة الهلال و باختاكور الأوزبكي : تقام مباراة الهلال و باختاكور في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر. Advertisements الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الهلال و باختاكور : تذاع مباراة الهلال و باختاكور بشكل حصري عبر قناة "bein sports 7 HD" بصوت المعلق عصام الشوالي.

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