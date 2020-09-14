لقاء المقاولون وحرس الحدود على طاولة ريكاردو

قرر البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي متابعة لقاء المقاولون العرب ضد نظيره حرس الحدود الماضي الذي أقيم على ملعب الجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة السادسة و العشرون منعر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويتابع ريكاردو المباراة من أجل رصد نقاط القوة و الضعف لدى ذئاب الجبل خاصةً قبل المواجهة الهامة التي تجمعهم مع الدراويش غدًاالثلاثاء .
كان نادي المقاولون حقق فوز هام في اللحظات الأخيرة على نظيره حرس الحدود، بعد التفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل من عمر اللقاء.
يسعى النادي الاسماعيلي بثوبه الجديد مع المدرب البرازيلي ريكاردو لتحسين وضعه في جدول الدوري والعودة من جديد لمكانتة الطبيعية .
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