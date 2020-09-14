أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن انضمام كريم عبدالجواد، لاعب الإسكواش، المصنف الثالث على مستوى العالم؛ ليمثل الفريق الدجلاوي في البطولات والمحافل الدولية. من جانبه، أكد اللاعب كريم عبدالجواد، "سعيد بانضمامي إلى صفوف وادى دجلة، فهو يعد النادي رقم واحد في مصر في

وأشار كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش، ورئيس أكاديمية وادى دجلة، "وضعنا هدف دعم وإعداد اللاعبين المصريين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي كأولوية لدينا؛ ليقودوا

كما أعلن وادي دجلة عن انضمام لاعبة الإسكواش روان العربي، المصنفة رقم 15 على مستوى العالم، التي شاركت في الكثير من البطولات الدولية، وفازت بالكثير من الألقاب. في رياضة الإسكواش، لما يوفره من دعم كامل لكل لاعبيه لمساعدتهم في حصد البطولات والألقاب.وأشار كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش، ورئيس أكاديمية وادى دجلة، "وضعنا هدف دعم وإعداد اللاعبين المصريين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي كأولوية لدينا؛ ليقودوا الرياضة المصرية ونحرص على ضم أمهر اللاعبين والمواهب الواعدة في مجال الألعاب الفردية وإعداد وتأهيل المزيد من الأبطال في رياضة الاسكواش".كما أعلن وادي دجلة عن انضمام لاعبة الإسكواش روان العربي، المصنفة رقم 15 على مستوى العالم، التي شاركت في الكثير من البطولات الدولية، وفازت بالكثير من الألقاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالجواد": سعيد بانضمامي إلى وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.